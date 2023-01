Xbox Game Pass: quali sono i nuovi giochi di febbraio 2023?

Durante Xbox Developer Direct del 25 gennaio, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass per la fine del mese e l'inizio di febbraio, ad oggi sono quattro i titoli già confermati per il prossimo mese, al netto di eventuali ulteriori aggiunte al catalogo.

A partire dal 2 febbraio gli abbonati possono scaricare Darkest Dungeon, GRID Legends (Cloud, via EA Play) mentre il 7 febbraio arriva Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition, il 21 febbraio invece spazio ad Atomic Heart al debutto su Xbox Game Pass al day one.

Xbox Game Pass febbraio 2023

GRID Legends - Cloud via EA Play - 2 febbraio

Darkest Dungeon - Cloud, Console e PC - 2 febbraio

Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition - Cloud, Console, PC - 7 febbraio

Atomic Heart - PC, Xbox, Cloud - 21 febbraio

Chiaramente questi titoli vanno a coprire solamente la prima parte del mese (con l'eccezione di Atomic Heart) e ci aspettiamo che Microsoft sveli altri giochi in arrivo a fine febbraio entro i prossimi quindici giorni. Se volete saperne di più, ecco quanto pesano i giochi Xbox Game Pass di febbraio, inoltre vi sveliamo tutti i giochi in uscita su Xbox Game Pass nel 2023 tra cui Redfall, Forza Motorsport e Starfield.