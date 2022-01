Xbox Game Pass: quali sono tutti i giochi di gennaio 2022?

Anche a gennaio il catalogo Xbox Game Pass si è ampliato con una nuova ondata di giochi per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Mobile (via Cloud), ma quali sono tutti i giochi usciti e in uscita a gennaio 2022? Ecco l'elenco completo!

Tra i nuovi giochi Xbox Game Pass di gennaio 2022 segnaliamo Mass Effect Legendary Edition, Outer Wlds, The Pedestrian, Death's Door e Hitman Trilogy.

Xbox Game Pass: nuovi giochi gennaio 2022

Gorogoa (Cloud, Console, PC)

Olija (Cloud, Console, PC)

The Pedestrian (Cloud, Console, PC)

Embr (Cloud, Console, PC)

Mass Effect Legendary Edition (Console e PC)

Outer Wilds (Cloud, Console, PC)

Spelunky 2 (Console, PC)

The Anacrusis (Game Preview)(Console e PC)

Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Console, PC)

Nobody Saves the World (Cloud, Console, and PC)

Death's Door (Cloud, Console, PC)

Hitman Trilogy (Cloud, Console, PC)

Pupperazzi (Cloud, Console, PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, Console, PC)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition (PC)

Windjammers 2 (Cloud, Console, PC)

Taiko no Tatsujin The Drum Master (Console, PC) - dal 27 gennaio

Ma le sorprese non finiscono qui perchè dal 20 gennaio arrivano Windjammers 2 (ecco la nostra recensione di Windjammers 2), Rainbow Six Siege e il nuovissimo Rainbow Six Extraction (per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Rainbow Six Extraction) mentre il 27 gennaio arriva Taiko no Tatsujin The Drum Master.