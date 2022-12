Xbox Game Pass: quali sono i nuovi giochi di gennaio 2023?

Microsoft non ha ancora annunciato i nuovi giochi Game Pass, ci sono già quattro giochi confermati su Game Pass a dicembre ma in realtà possiamo già anticiparvi anche i primi titoli che faranno la loro comparsa nel mese di gennaio nel catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass.

A partire dal 19 gennaio faranno la loro comparsa Persona 3 Portable e Persona 4 Golden mentre il 31 gennaio arriva Age of Empires 2 Definitive Edition, nel corso del primo mese del 2023 arriverà poi anche Roboquest.

Giochi Xbox Game Pass gennaio 2023

Persona 3 Portable - 19 gennaio (Console, PC, Cloud)

Persona 4 Golden - 19 gennaio (Console, PC, Cloud)

Age Of Empires 2 Definitive Edition - 31 gennaio (Console, Cloud)

Roboquest - TBA (Xbox)

Chiaramente per la lista completa bisognerà attendere gli inizi di gennaio, nel frattempo però possiamo farci una prima idea su quali giochi ci aspettano per il primo mese del nuovo anno. A inizio dicembre invece Microsoft annuncerà i giochi Xbox Game Pass di dicembre tra cui trovano spazio (dal 13 dicembre) Hello Neighbor 2, High on Life, Infinite Guitars e Chained Echoes.

C'è anche una sorpresa in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre e secondo alcune ipotesi il gioco misterioso potrebbe essere LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker.