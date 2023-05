Xbox Game Pass: quali sono i giochi di giugno 2023?

Mentre restiamo in attesa dell'annuncio dei giochi Xbox Game Pass di fine maggio (previsto per il primo pomeriggio di martedì 16 maggio) possiamo confermarvi i primi titoli previsti per il mese di giugno 2023 su Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate.

Nel momento in cui scriviamo le proposte confermate per il mese di giugno sono due, ovvero Amnesia The Bunker inizialmente previsto per il 23 maggio e poi rinviato al 6 giugno, oltre a Dordogne, quest'ultimo disponibile per il download dal 13 giugno.

Xbox Game Pass giugno 2023

Amnesia The Bunker 6 giugno (Xbox, PC)

Dordogne 13 giugno (Console Xbox)

A maggio gli abbonati Xbox Game Pass possono scaricare un valanga di nuovi giochi tra cui Weird West Definitive Edition, inoltre dal 16 maggio arriverà FIFA 23 su Xbox Game Pass. Entro la fine del mese vedremo anche in catalogo Planet of Lana dal 23 maggio, Railway Empire 2 dal 25 maggio, Cassette Beasts per Xbox One e Xbox Series X/S dal 25 maggio e infin Farworld Pioneers a partire dal 30 maggio.

Restate sintonizzati per scoprire l'intera lineup di fine maggio e del prossimo mese di giugno, con Amnesia The Bunker e Dordogne che rappresentano solo una piccola parte dell'offerta Xbox Game Pass e PC Game Pass nel mese che inaugura l'inizio della stagione estiva.