Xbox Game Pass, quali sono i nuovi giochi di giugno? C'è anche Total War Three Kingdoms

Siamo a metà mese, eppure Microsoft non ha ancora pubblicato il post ufficiale con le novità della seconda parte di giugno per Xbox e PC Game Pass. È passata più di una settimana da quando sono stati aggiunti gli ultimi giochi (tra cui Assassin's Creed Origins e Spacelines from the Far Out, tra gli altri), quindi la curiosità è alle stelle.

Sebbene l'annuncio ufficiale non sia ancora avvenuto (riteniamo sia solo questione di giorni), siamo già a conoscenza di una cinquina di giochi destinati ad arrivare in Xbox e PC Game Pass entro la fine di giugno. Il primo sarà disponibile già da domani: stiamo parlando ovviamente di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita proprio oggi nella nostra recensione di TMNT: Shredder's Revenge. Il 21 giugno toccherà a Shadow Run Trilogy e Total War: Three Kingdoms (solo su PC), mentre il 23 giugno a Naraka Bladepoint e il 28 giugno ad Espace Academy. Ricapitolando:

Game Pass | I giochi in arrivo nella seconda metà di giugno

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (console e PC) - 16 giugno

Shadow Run Trilogy (console e PC) - 21 giugno

Total War: Three Kingdoms (PC) - 21 giugno

Naraka Bladepoint (console e PC) - 23 giugno

Escape Academy (console e PC) - 28 giugno

La lista probabilmente si allungherà ulteriormente con l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, dunque restate sintonizzati. Anche il futuro più lontano appare roseo, dal momento che durante l'Xbox & Bethesda Showcase di domenica scorsa sono stati confermati ben 40 giochi in arrivo in Game Pass al day one fino al 2023