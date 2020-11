Xbox Game Pass e i giochi gratis di dicembre: sta per arrivare Control?

Dopo aver confermato l'uscita dal Game Pass di Absolver e di altri titoli, Microsoft condivide un messaggio sui social per anticipare l'arrivo imminente di un importante gioco nel catalogo del servizio in abbonamento.

La casa di Redmond ha infatti condiviso su Twitter una nuova "mail fittizia" di Melissa McGamepass che preannuncia l'approdo nel servizio di un gioco descritto con "una sinistra gif rossa". Similarmente a quanto avvenuto con il tease dell'arrivo di DOOM Eternal nel Game Pass, la community ha provato ad aumentare il contrasto file .jpg presente nel tweet e scoperto un messaggio che, però, non contribuisce a fare luce sull'identità del titolo che sarà presto fruibile dagli abbonati: "Pensavate davvero che avremmo nascosto di nuovo qui il tease del gioco?".

Stando però a quanto suggerito dalla stessa azienda statunitense, in molti sui social ritengono che l'indicazione della "sinistra gif rossa" possa riferirsi a un titolo in particolare, ovvero a Control, il metroidvania paranormale di Remedy.

Per averne una conferma o una smentita definitiva, quindi, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale dei prossimi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass entro la prima metà di dicembre su PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S e sistemi mobile tramite xCloud.