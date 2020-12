Xbox Game Pass e i giochi gratis di dicembre: Microsoft promette ulteriori sorprese

Di recente, Microsoft ha confermato l'arrivo di tantissimi giochi su Game Pass come Control e DOOM Eternal tramite uno dei più ricchi aggiornamenti al proprio catalogo digitale che sia mai avvenuto dal lancio del servizio. Eppure, la casa di Redmond suggerisce di avere in serbo serbo sorprese ancora maggiori.

Ad alimentare le speranze degli abbonati è Matt Percy, il General Manager della divisione Xbox Game Pass che gestisce anche la sezione Business & Content Planning. Il dirigente a capo della sezione della casa di Redmond dedicata al Game Pass si ricollega infatti alle parole pronunciate dal collega Aaron Greenberg per sottolineare come "un'altra serie di giochi è stata appena lanciata su Xbox Game Pass, ma ci stiamo solo riscaldando in vista di quello che arriverà durante le festività natalizie!".

A voler dar retta a Percy, quindi, già con la seconda tornata di giochi mensili in arrivo su Game Pass dovremmo assistere all'ingresso di titoli in grado di rivaleggiare, per quantità e qualità, con la già ricchissima lista di giochi disponibili entro la prima metà di dicembre.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte dell'azienda statunitense, vi ricordiamo che per tutte le feste di fine anno è attiva l'incredibile promozione che consente ai nuovi utenti di abbonarsi per tre mesi a Xbox Game Pass Ultimate ad un euro.