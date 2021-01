Xbox Game Pass, giochi gratis di gennaio: sta per tornare Devil May Cry 5?

Un appassionato di console Xbox in Brasile ha notato la comparsa dell'icona di Devil May Cry 5 tra i videogiochi citati dall'app Xbox Game Pass, ma solo nella lista dei titoli fruibili in streaming tramite xCloud.

Al termine dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno, i curatori dell'account Twitter di Xbox Game Pass solleticarono la curiosità degli appassionati con un messaggio che preannunciava il grande ritorno di un gioco misterioso che, in passato, ha già fatto parte del catalogo del servizio in abbonamento: "Vi ricordate quando abbiamo aggiunto il gioco XXX e tutti ne erano felici, ma poi è uscito dal catalogo e tutti ne erano tristi? Bene, sappiate che quel gioco sta ufficialmente tornando!".

La comparsa (seppur fugace e limitata alla sola versione brasiliana dell'app di Microsoft) di Devil May Cry 5 nella lista dei giochi fruibili su xCloud potrebbe quindi preludere al ritorno su Xbox Game Pass del kolossal action sviluppato da Capcom, entrato nel Pass nell'agosto del 2019 e fuoriuscito dal servizio il 15 agosto 2020.

Nelle teorie della community che si sono susseguite dall'anticipazione di Microsoft su questo "grande ritorno", i nomi più ricorrenti sono stati però quelli dei kolossal Rockstar che hanno transitato per qualche mese nella ludoteca del Game Pass, ossia Grand Theft Auto 5 e Red Dead Redemption 2.