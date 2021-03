Xbox Game Pass e i giochi gratis di marzo: NBA 2K21 è disponibile ma senza update next gen

Come preannunciato da Microsoft, a partire da oggi, giovedì 4 marzo, è possibile giocare gratis a NBA 2K21 su Xbox Game Pass. Con l'ingresso del kolossal sportivo di 2K Games nel catalogo del servizio in abbonamento, viene però confermato il "timore" degli utenti per l'assenza dell'aggiornamento next gen.

La versione di NBA 2K21 scaricabile gratuitamente dall'utenza abbonata al Game Pass è perciò quella "base" per Xbox One e Xbox One X (retrocompatibile con Xbox Series X/S), in ragione della decisione assunta da Take-Two di slegare l'update nextgen di NBA 2K21 dallo Smart Delivery di Microsoft e dalla funzionalità analoga prevista da Sony con PlayStation 5 per le ottimizzazioni gratuite dei giochi cross-gen.

Nella sua edizione per console di nuova generazione, NBA 2K21 offre un'illuminazione più evoluta, delle texture più definite, una fisica più profonda e animazioni ricostruite per i giocatori, con collisioni più fluide e un'intelligenza artificiale più avanzata.

Gli appassionati di basket che possiedono una Xbox Series X o Series S possono comunque approfittare dell'ingresso di NBA 2K21 nella selezione dei giochi gratis di marzo su Xbox Game Pass per acquistare su Microsoft Store NBA 2K21 Next Generation a 59,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino fissato a 74,99 euro.