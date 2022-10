Xbox Game Pass: in attesa dei giochi gratis di ottobre, ecco la lista dei titoli in uscita

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio dei giochi gratis Xbox Game Pass di ottobre, l'ultimo aggiornamento dell'app ufficiale su iOS e Android svela i titoli che diranno presto addio al servizio in abbonamento su PC Windows, Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox Cloud Gaming.

L'elenco dei videogiochi che stanno per lasciare Xbox e PC Game Pass comprende sei titoli. Nella lista diramata da Microsoft attraverso l'app ufficiale di Xbox Game Pass su sistemi mobile troviamo la particolare avventura a turni in salsa synthwave Echo Generation, l'action 'in stile Hotline Miami' Bloodroots e l'evocativa avventura Zelda-like Sable.

Xbox Game Pass - giochi in uscita dal servizio a metà ottobre 2022

Bloodroots

Sable

Ring of Pain

Echo Generation

The Good Life

Into the Pit

Il termine ultimo per poter giocare i titoli appena elencati è previsto per il 15 ottobre. Avrete perciò due settimane di tempo per spuntarli dalla vostra 'lista degli arretrati': qualora foste interessati, sempre fino al 15 ottobre potrete inoltre acquistare i titoli di vostro interesse sfruttando lo sconto del 20% applicato a tutti i videogiochi presenti nel catalogo del Game Pass. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Sable, l'ultima avventura post-apocalittica di Shedworks ispirata alle opere di Moebius.