Xbox Game Pass: quali giochi lasceranno il catalogo a fine marzo?

Se da una parte il catalogo di Xbox Game Pass è in continua espansione grazie all'arrivo di nuovi prodotti, dall'altra ci sono anche giochi che periodicamente vengono rimossi dalla libreria. A tal proposito, Microsoft ha appena svelato quali sono le produzioni videoludiche che stanno per lasciare il servizio.

Saranno in totale tre i giochi che a partire dal prossimo 31 marzo 2024 non saranno più disponibili per gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo a PC Game Pass, Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate. Il primo gioco ad abbandonare il catalogo è Hot Wheels Unleashed: GOTY Edition, nelle sue versioni per PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Cloud Gaming. A lasciare tutte le piattaforme appena citate sarà anche Infinite Guitars. Il terzo ed ultimo titolo in via d'uscita dal pass è MLB The Show 23, che invece era giocabile solo ed esclusivamente sulle console Xbox e via cloud per gli utenti Ultimate.

Nel caso in cui foste dispiaciuti per via del fatto che uno o più prodotti elencati sopra stanno per lasciare il servizio, sappiate che fino al 31 marzo 2024 avrete la possibilità di acquistarli con un 20% di sconto, così da poterli aggiungere definitivamente alla vostra libreria digitale e continuare a giocare anche dopo la rimozione dal servizio. Come accade per tutti i giochi del catalogo di Xbox Game Pass che vengono poi acquistati nella versione completa, i giocatori che procedono in questo modo potranno mantenere tutti i loro progressi: questo significa che, dopo aver aggiunto i titoli al vostro account, potrete continuare a giocare esattamente dal punto in cui vi eravate fermati nell'ultima partita.

Avete già dato un'occhiata all'elenco dei giochi in arrivo ad aprile 2024 su Xbox Game Pass? L'elenco ha già raggiunto i cinque titoli e presto dovrebbe accogliere altri nomi.

