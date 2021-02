Xbox Game Pass: i giochi che lasceranno il catalogo a metà febbraio

DEi giochi arrivano, altri se ne vanno: funziona così da sempre per Xbox Game Pass, che come tutti i servizi in abbonamento di questa tipologia è soggetto ad un rinnovamento continuo dei contenuti.

Questo pomeriggio, oltre ad aver annunciato i nuovi giochi di inizio febbraio per Xbox Game Pass, Microsoft ha anche avvertito tutti gli abbonati che a metà mese verranno rimossi quattro giochi dal catalogo. Il 15 febbraio lasceranno De Blob, Ninja Gaiden II e World of Horror, mentre il giorno dopo toccherà a Shadow of the Damned. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | Giochi rimossi a febbraio 2021

15 febbraio

De Blob (Console)

Ninja Gaiden II (Console)

World of Horror (PC)

16 febbraio

Shadows of the Damned (EA Play/Console)

Se ci stavate giocando, vi conviene affrettarvi per arrivare ai titoli di coda prima della scadenza. In alternativa, potete usufruire delloper acquistare le versioni complete. Per fortuna non mancano affatto i titoli da giocare: lo scorso mese sono arrivati in Xbox Game Pass , tra gli altri, The Medium, Control e PES 2021, mentre nei prossimi giorni toccherà ae altri ancora.