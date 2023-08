Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a fine agosto 2023?

Contestualmente alla presentazione dei nuovi giochi di agosto su Xbox Game Pass arriva anche l'annuncio dei titoli in procinto di lasciare il catalogo del servizio in abbonamento verdecrociato.

Come spiegatoci dai curatori del portale di Xbox Wire, a partire dal 31 agosto gli iscritti al Game Pass non potranno più fruire 'gratuitamente' diversi videogiochi. Nella lista dei 'futuri partenti' troviamo l'action open world Black Desert, la remaster HD dello strategico Commandos 3, la pluripremiata avventura Immortality, il frizzante platform Tinykin, Nuclear Throne e la folle 'esperienza pseudo-chirurgica' Surgeon Simulator 2.

Xbox e PC Game Pass: giochi in uscita dal servizio a fine agosto 2023

Black Desert - Xbox e Cloud

Commandos 3 – HD Remaster - PC, Xbox e Cloud

Immortality - PC, Xbox e Cloud

Nuclear Throne - PC, Xbox e Cloud

Surgeon Simulator 2 - PC, Xbox e Cloud

Tinykin - PC, Xbox e Cloud

Fino al 31 agosto, gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate possono acquistare i titoli in questione usufruendo dello sconto del 20%. Ad ogni modo, da qui ai prossimi giorni il catalogo del Game Pass accoglierà il JRPG Sea of Stars, l'horror multiplayer The Texas Chain Saw Massacre e le avventure Firewatch e Gris, mentre Everspace 2 è disponibile su Game Pass da oggi, martedì 15 agosto.