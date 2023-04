Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a fine aprile?

Microsoft ha aggiornato la lista dei giochi che abbandoneranno il catalogo Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, la data non è ancora nota ma ci sono almeno cinque giochi che presto non saranno più disponibili.

Nello specifico parliamo di Tetris Effect Connected (PC e Xbox), Dragon Quest Builders 2 (PC, Xbox e Cloud), Destroy All Humans! (Xbox, PC e Cloud), Unsouled (PC, console e Cloud) e infine Bugsnax (PC, console Xbox e Cloud), ai quali si aggiungono i giochi che hanno lasciato il Game Pass il 15 aprile scorso tra cui Rainbow Six Extraction (Cloud, Console, PC), The Dungeon of Naheulbeuk (Cloud, Xbox, PC), Life is Strange True Colors (Cloud, Console, PC), Moonglow Bay (Cloud, Console, PC), Panzer Corps II (PC), The Long Dark (Cloud, Console, PC) e The Riftbreaker (Cloud, Xbox e PC), oltre a Quantum Break di Remedy per problemi di licenze.

Il 18 aprile, Microsoft dovrebbe annunciare i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine aprile e inizio maggio, al momento tra i giochi confermati troviamo Coffee Talk 2 Hibiscus & Butterfly (20 aprile), Homestead Arcana (21 aprile), Cassette Beasts (26 aprile), The Last Case of Benedict Fox (27 aprile), Redfall il 2 maggio e Ravenlok disponibile dal 4 maggio. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli questa settimana.