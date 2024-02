Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a fine febbraio?

Il reveal dei prossimi videogiochi in arrivo su Xbox Game Pass a febbraio s'accompagna all'annuncio dei titoli che, purtroppo, abbandoneranno il servizio in abbonamento verdecrociato a fine mese.

Nell'ottica di un aggiornamento costante dell'offerta ludica da proporre agli iscritti a Xbox e PC Game Pass, Microsoft si prepara a ritoccare il catalogo digitale del proprio abbonamento per rimuovere, almeno per questa volta, soltanto due videogiochi.

A partire dal 29 febbraio, tutti coloro che sono iscritti al Game Pass non potranno più accedere e fruire 'gratuitamente' il simulatore sportivo Madden NFL 22 e l'avventura ruolistica Soul Hackers 2 (qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione del profondo JRPG Soul Hackers 2).

Xbox e PC Game Pass: giochi non più disponibili dal 29 febbraio 2024

Madden NFL 22 (Xbox e PC) - EA Play

Soul Hackers 2 (Xbox, PC e Cloud)

Al netto del dispiacere per l'addio a Madden NFL 22 e Soul Hackers 2, da qui ai prossimi giorni la ludoteca del Game Pass andrà arricchendosi di numerose esperienze interattive. Già da oggi, martedì 20 febbraio, è possibile fruire 'gratuitamente' Tales of Arise e Return to Grace, mentre da qui a fine mese è previsto l'approdo nel servizio in abbonamento a tinte verdecrociate di Bluey The Videogame, Maneater, Madden 24, Indivisible e Space Engineers, con Warhammer 40,000: Boltgun disponibile dal 5 marzo.