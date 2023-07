Xbox Game Pass, quali sono i giochi che lasciano il catalogo a luglio?

Attraverso l'apposita app di Xbox, Microsoft ha rivelato quelli che saranno i cinque giochi che saluteranno il catalogo PC e Xbox Series X|S una volta terminato il mese di luglio.

I giochi che non saranno più disponibili su Xbox Game Pass dal 31 Luglio, o tutt'al più dal 1 Agosto, sono i seguenti:

Marvel's Avengers Definitive Edition - PC, console, cloud

Dreamscaper - PC, console, cloud

The Ascent - PC, console, cloud

Two Point Campus - PC, console, cloud

Expeditions: Rome - PC

Tra questi, particolarmente apprezzati dalla community sono stati Marvel's Avengers Definitive Edition, gioco di azione-avventura in terza persona a tema supereroi, e The Ascent, un videogioco di ruolo d'azione a tema cyberpunk. Il primo è stato apprezzato per la sua narrazione cinematografica, il secondo per la sua ambientazione futuristica.

Per dovere di cronaca, è importante precisare che la lista soprastante potrebbe variare, allargandosi, nei prossimi giorni. Occorre attendere un comunicato ufficiale di Microsoft per avere la certezza di quali titoli arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass.

Come di consueto, inoltre, molti dei titoli che compongono il pass sono anche in offerta. In tema di promozioni, vi ricordiamo che con Xbox Game Pass Ultimate è possibile riscattare un abbonamento Crunchyroll gratis. Inoltre, dovremo preparaci a dire addio a Xbox Live Gold e dare il benvenuto a Game Pass Core.