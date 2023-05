Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a maggio 2023?

Microsoft ha annunciato i giochi che verranno rimossi da Xbox Game Pass a partire da lunedì 15 maggio, questo mese gli abbonati al servizio dovranno rinunciar a cinque giochi per Xbox e PC che si preparano ad abbandonare il servizio.

Si tratta di My Friend Pedro di Devolver Digital, Before We Leave, Hearts of Iron 4 (solo PC), Umurangi Generation Special Edition e Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition.

Xbox Game Pass giochi non più disponibili da maggio

My Friend Pedro (Xbox, PC)

Before We Leave (Xbox, PC)

Hearts of Iron 4 (PC)

Umurangi Generation Special Edition (Console, PC)

Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition (Console e PC)

In compenso ci sono tanti giochi in uscita a maggio su Xbox Game Pass, a partire da oggi è possibile scaricare Redfall di Arkane su PC e Xbox Series X/S (per saperne di più, ecco la nostra recensione di Redfall) ma presto arriveranno anche Ravenlok (4 maggio) e Fuga Memories of Steel (11 maggio) Amnesia The Bunker (23 maggio), Railway Empire 2 (25 maggio) e Farworld Pioneers (30 maggio).

Microsoft ha pubblicato un nuovo spot di Xbox Game Pass con Starfield, il video in questione mostra anche un frammento di Senua's Saga Hellblade 2, facendo intuire che il gioco di Ninja Theory verrà pubblicato entro la fine del 2023. Sarà vero?