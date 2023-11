Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a metà dicembre?

Dopo aver annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre, i curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire pubblicano l'elenco dei titoli destinati ad abbandonare presto il servizio in abbonamento di Microsoft.

In ragione del ricambio costante di esperienze interattive da offrire ai propri iscritti, il colosso tecnologico statunitense sta infatti per 'svecchiare' il catalogo del Game Pass con la rimozione di titoli approdati da diversi mesi della ludoteca del servizio.

Tra i videogiochi che stanno per dire addio a Game Pass troviamo l'ottimo JRPG 'vecchia scuola' Chained Echoes (per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Chained Echoes), l'originale gestionale alchemico Potion Craft, il party game Rubber Bandits e il puzzle game Opus Magnum.

Xbox Game Pass: giochi in uscita dal catalogo a metà dicembre 2023

Chained Echoes (Cloud, Xbox e PC)

Opus Magnum (PC)

Potion Craft: Alchemist Simulator (Cloud, Xbox e PC)

Rubber Bandits (Cloud, Xbox e PC)

Il termine ultimo per poter fruire 'gratuitamente' i titoli segnalati da Microsoft è fissato per la sera di venerdì 15 dicembre: gli abbonati a Xbox Game Pass, come previsto in passato per chi era iscritto a Xbox Live Gold, possono comunque acquistare i giochi in questione con lo sconto del 20% (cumulabile con altre offerte) che si applica a tutti i titoli della ludoteca digitale del servizio in abbonamento della casa di Redmond.