Xbox Game Pass: quali giochi usciranno dal catalogo a metà novembre?

Nell'ottica di un costante aggiornamento del proprio catalogo digitale, Microsoft approfitta dell'annuncio dei giochi Xbox Game Pass di novembre per informare tutti gli abbonati al servizio che, da metà mese, non sarà più possibile fruire "gratis" diversi titoli.

Con il reveal dei nuovi titoli in arrivo su Game Pass, infatti, arriva l'immancabile promemoria sui videogiochi che sono destinati a uscire dal servizio in abbonamento. L'elenco dei giochi in procinto di lasciare il Game Pass su PC, Xbox One e Xbox Series X/S cita, tra gli altri, la remaster HD di Final Fantasy 8, il gestionale Planet Coaster e l'avventura sci-fi Star Renegades. Ma andiamo con ordine e stiliamo la lista completa dei videogiochi che abbandoneranno Xbox Game Pass nella giornata di lunedì 15 novembre:

Final Fantasy VIII HD (Xbox e PC)

(Xbox e PC) Planet Coaster (Cloud e Xbox)

(Cloud e Xbox) Star Renegades (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) Streets of Rogue (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) The Gardens Between (Cloud, Xbox e PC)

(Cloud, Xbox e PC) River City Girls (Cloud, Xbox e PC)

I giochi in questione rimarranno a disposizione degli iscritti al Game Pass fino al 15 novembre: da qui a metà mese, gli abbonati al servizio potranno acquistare su PC, Xbox One o Xbox Series X/S ciascuno di questi titoli ottenendo uno sconto del 20% sul prezzo di listino.