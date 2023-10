Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a fine ottobre? Addio a un kolossal JRPG

Dopo aver svelato i nuovi videogiochi di ottobre su Xbox Game Pass, Microsoft stila l'elenco dei titoli destinati a lasciare il servizio in abbonamento a fine mese. Gli iscritti al Game Pass appassionati di JRPG si preparino a perdere una delle più importanti esperienze interattive appartenenti a questo storico genere.

Sfogliando l'elenco dei 'futuri partenti' dal servizio verdecrociato è davvero impossibile non notare la presenza di Persona 5 Royal, la versione definitiva del capolavoro ruolistico di Atlus che cala i patiti di JRPG nei panni dei Ladri Fantasma per fargli vivere un'avventura indimenticabile. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Persona 5 Royal.

Tra i titoli che diranno presto addio al Game Pass troviamo anche il frizzante action in soggettiva Kill it With Fire, l'avventura roguelike Gunfire Reborn, il survival horror Signalis e altri titoli:

Xbox Game Pass: giochi non più disponibili dal 31 ottobre

Gunfire Reborn - PC, Xbox e Cloud

Kill It With Fire - PC, Xbox e Cloud

Persona 5 Royal - PC, Xbox e Cloud

Signalis - PC, Xbox e Cloud

Solasta Crown of the Magister - PC, Xbox e Cloud

Come sottolineato dai curatori del blog di Xbox Wire, il termine ultimo per accedere "gratuitamente" ai titoli in questione attraverso il proprio abbonamento a Game Pass è fissato per la giornata di martedì 31 ottobre.