Xbox Game Pass: quali giochi lasciano il catalogo a fine settembre? Sono ben 8

Manco il tempo di farvi venire l'acquolina in bocca ricapitolando le uscite di settembre e ottobre su Xbox Game Pass, che già dobbiamo darvi una notizia sicuramente meno piacevole: a fine mese verranno rimossi dal catalogo ben otto giochi, ecco quali.

Quali giochi lasciano Xbox Game Pass a fine settembre?

Tanti giochi arrivano, molti altri se ne vanno. Il 30 settembre rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare ai seguenti titoli nell'ambito di una sottoscrizione a Game Pass:

Beacon Pines (Cloud, Console e PC)

Despot's Game (Cloud, Console e PC)

Moonscars (Cloud, Console e PC)

Outriders (Cloud, Console e PC)

Prodeus (Cloud, Console e PC)

Weird West (Cloud, Console e PC)

Shenzen I/O (PC)

Last Call BBS (PC)

Alla luce di ciò, vi consigliamo di affrettarvi a portare a termine i giochi che avete già cominciato, prima che sia troppo tardi. In alternativa, ci teniamo a ricordare, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare i videogiochi che vi interessano maggiormente e che non volete rushare.

Per fortuna potrete affogare il dispiacere per questi addii con le prossime novità. Da qui alla fine del mese sono previsti Lies of P, Party Animals, PayDay 3 e Cocoon, mentre a ottobre verrà la volta di The Lamplighter’s League, Warhammer 40,000 Darktide, Forza Motorsport, Cities Skylines 2, Mineko’s Night Market, Headbangers Rhythm Royale e Jusant. Che dite, possono bastare?