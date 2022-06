Xbox Game Pass: quali sono i nuovi giochi di luglio 2022?

Questa settimana si è conclusa l'ondata dei nuovi giochi di giugno, dunque possiamo già guardare con curiosità al mese prossimo. L'annuncio ufficiale di Microsoft è ancora lontano, tuttavia grazie alle comunicazioni dei singoli sviluppatori siamo già in possesso di una lista parziale dei giochi in arrivo in Xbox e PC Game Pass a luglio 2022.

Xbox e PC Game Pass | Lista provvisoria dei giochi in arrivo a luglio 2022

Far Cry 5 (Console e PC) - 1° luglio

Last Call BBS (PC) - 5 luglio Day One

Matchpoint: Tennis Championships (Cloud, Console e PC) - 7 luglio Day One

Escape Academy (Console e PC) - 14 luglio Day One

As Dusk Falls (Cloud, Console e PC) - 19 luglio Day One

Immortality (Console e PC) - 26 luglio Day One

Come potete vedere, l'elenco appare già piuttosto ricco. Se escludiamo Far Cry 5, tutti gli altri giochi sono destinati ad arrivare in Xbox e/o PC Game Pass immediatamente al day one. Last Call BBS è un gioco ricco di rompicapi in stile retrò, mentre Matchpoint: Tennis Championships è una rivisitazione moderna del tennis che punta forte sul realismo tattico. Escape Academy v'inviterà a padroneggiare l'arte della fuga in una serie di stanze concepite da esperti di escape room, invece As Dusk Falls è un dramma interattivo che segue le vicende di due famiglie nel corso di trent'anni. Immortality, infine, è il nuovo gioco del creatore di Her Story incentrato su una star del cinema.

In attesa del loro arrivo, ci teniamo avvisarvi che il 30 giugno verranno rimossi 4 giochi da Game Pass, ossia FIFA 20, MotoGP 20, Jurassic World Evolution e Last Stop. Terminateli finché potete, oppure acquistateli approfittando dello sconto del 20% riservato agli abbonati.