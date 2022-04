Xbox Game Pass: quali sono i nuovi giochi di maggio 2022?

Siamo ancora a metà aprile ma abbiamo già alcune conferme sui primi giochi destinati ad arrivare su Xbox Game Pass e PC Game Pass nel corso di maggio 2022, un gustoso antipasto in attesa degli annunci ufficiali di Microsoft sui nuovi giochi Game Pass del prossimo mese.

Al momento sono cinque i giochi confermati a maggio 2022 su Xbox Game Pass e PC Game Pass: Citizen Sleeper, Trek To Yomi, Eiyuden Chronicle Rising, Sniper Elite 5 e Pac-Man Museum. Una selezione interessante e, ribadiamo, non ancora definitiva, con ulteriori giochi in arrivo non ancora annunciati.

Xbox Game Pass nuovi giochi maggio 2022

Citizen Sleeper (Console) – 5 maggio

Trek To Yomi (Console, PC) – 5 maggio

Eiyuden Chronicle Rising (Console, PC) – 10 maggio

Sniper Elite 5 (Console, PC) – 26 maggio

Pac-Man Museum (Console, PC) – 27 maggio

Il 5 maggio sarà la volta di Citizen Sleeper e Trek To Yomi, quest'ultimo sta guadagnando una discreta visibilità negli ultimi mesi grazie ad uno stile estetico accattivante e all'ambientazione, il Giappone feudale dei samurai, un tema sempre affascinante come dimostra anche l'ottimo successo riscosso da Ghost of Tsushima su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il 10 maggio sarà la volta di Eiyuden Chronicle Rising su Xbox Game Pass, questo è il prequel di Eiyuden Chronicles Hundred Heroes, definito come l'erede spirituale di Suikoden e in arrivo nel corso del 2023. A fine mese invece arrivano Sniper Elite 5 e Pac-Man Museum, disponibili rispettivamente dal 26 e 27 maggio. Chiaramente questa lista è solo parziale, come sempre i nuovi giochi Xbox Game Pass arriveranno in due diverse tranche, la prima a inizio mese e la seconda disponibile da metà maggio.