Xbox Game Pass, è tempo dei nuovi giochi di maggio: il selvaggio West arriva su Xbox

Xbox Game Pass ha tanti nuovi giochi in arrivo a maggio 2023 da Redfall a Ravenlock, con una serie di avventure inedite (e non solo) tutte da scoprire grazie al servizio in abbonamento offerto da Microsoft. Alcuni dei titoli in questione sono prossimi all'arrivo nelle librerie di Game Pass, ma da oggi si comincia con il selvaggio West.

Ve ne abbiamo parlato brevemente nell'elenco dei tre giochi da non perdere a maggio 2023 su Xbox Game Pass: Weird West è disponibile da oggi 8 maggio. Il progetto dallo stampo action-ruolistico ideato dai co-creatori di Dishonored e Prey torna sotto una nuova veste grafica e tecnica: la Definite Edition introduce infatti tantissime migliorie in termini di risoluzione e frame rate, portando l'avventura di WolfEye Studios e Devolver Digital al suo apice qualitativo con i 4K 60 FPS.

Il selvaggio west non è mai stato così bello da vedere e avvincente, soprattutto vista la sua rivisitazione in pieno stile dark-fantasy che affascinerà moltissimi utenti intenti a scoprire ciò che ha da offrire l'avventura in questione. Il tutto, inoltre, avviene con la messa in scena di un viaggio che racconterà la storia di diversi personaggi, i cui destini saranno pronti ad incrociarsi in futuro.

Attualmente Weird West è disponibile anche su tutte le altre piattaforme: dunque, anche i possessori di PS5 e PC avranno modo di giocare al lavoro ideato da WolfEye. Tuttavia, i possessori di Xbox Game Pass potranno accedere al gioco "gratuitamente" grazie alla sottoscrizione all'abbonamento ideato dalla casa di Redmond.