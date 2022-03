Xbox Game Pass, i nuovi giochi di marzo: ci sono anche F1 2021 e Crusader Kings 3

Il leak delle scorse ore aveva già anticipato gran parte delle sorprese in arrivo su Xbox Game Pass, ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, che ha svelato la lineup definitiva dei titoli che si aggiungono al catalogo nella seconda metà del mese.

Dopo aver già potuto mettere le mani su Marvel's Guardians of the Galaxy nella prima metà del mese, tra i titoli che otterrete senza costi aggiuntivi grazie alla vostra iscrizione a Xbox Game Pass abbiamo F1 2021, l'ultimo esponente della serie automobilistica firmata Codemasters, e Crusader Kings 3, che viene introdotto nel servizio al suo debutto su console. Di seguito vi riportiamo la lista completa delle new entry di marzo in ordine di pubblicazione.

Shredders (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) ID@Xbox - 17 marzo

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox - 17 marzo

Tainted Grail: Conquest (Console, già disponibile su PC Game Pass) ID@Xbox - 22 marzo

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console, e PC) - 22 marzo

NORCO (PC) ID@Xbox - 24 marzo

F1 2021 (Console) EA Play - 24 marzo

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) ID@Xbox - 29 marzo

Weird West (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox - 31 marzo

Tra i titoli che invece presto abbandoneranno il Game Pass abbiamo Madden NFL 20, Narita Boy e Shadow Warrior 2. Infine, i controlli touch verranno aggiuntivi per i seguenti titoli: Among Us, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Pupperazzi, Rubber Bandits, Spelunky 2, Telling Lies, Undungeon e Young Souls.