Xbox Game Pass: i nuovi giochi di marzo svelati da un leak, c'è anche F1 2021

billbil-kun di Dealabs torna alla carica con i consueti leak e come nei mesi scorsi il leaker ci rivela in anticipo la lineup Xbox Game Pass della seconda metà di marzo per PC e console della famiglia Xbox.

Stando a quanto riportato, tra i giochi in arrivo troviamo F1 2021, The Dungeon Of Naheulbeuk, Tainted Grail Conquest, Shredders, Zero Escape The Nonary Games e norco.

Xbox Game Pass marzo 2022

F1 2021 The Dungeon Of Naheulbeuk Tainted Grail Conquest Weird West Shredders Zero Escape The Nonary Games norco

Al momento nessuna conferma in merito ma billbil-kun ha dimostrato di essere estremamente affidabile per quanto riguarda i leak di Epic Games Store, PlayStation Plus, PlayStation Now e Xbox Game Pass. Con ogni probabilità l'annuncio arriverà già nella giornata di oggi con il consueto post su Xbox Wire, restiamo in attesa di conferme da parte di Microsoft.

Tra i giochi Xbox Game Pass di marzo 2022 pubblicati in catalogo nella prima metà del mese troviamo

Far Changing Tides, Microsoft Flight Simulator (Cloud), Kentucky Route Zero, Lightning Returns Final Fantasy XIII, Lawn Mowing Simulator, Marvel's Guardians of the Galaxy e Young Souls. A marzo torna l'offerta Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro per un mese, che vi permetterà di provare il servizio ad un costo simbolico per 30 giorni con tutti i vantaggi di Xbox Game Pass, EA Play e Xbox LIVE Gold.