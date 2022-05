Xbox Game Pass: quali giochi non sono più disponibili a maggio?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis Xbox Game Pass di maggio 2022, ma come sappiamo, per nuovi giochi che arrivano, altri lasciano il catalogo, vediamo quindi quali sono i giochi che non troveranno più spazio su Game Pass da questo mese.

A partire dal 10 maggio verrà rimosso Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition (Cloud e Console) mentre il 15 maggio sarà la volta di Enter The Gungeon, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Remnant From the Ashes, Steep, The Catch Carp and Coarse e The Wild at Heart. Ecco l'elenco completo e aggiornato:

Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition (Cloud, Console) - 10 maggio

Enter The Gungeon (Cloud, Console, PC) - 15 maggio

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console, PC) - 15 maggio

Remnant: From the Ashes (Cloud, Console, PC) - 15 maggio

Steep (Cloud, Console) - 15 maggio

The Catch Carp and Coarse (Cloud, Console, PC) - 15 maggio

The Wild at Heart (Cloud, Console, PC) - 15 maggio

Tra i giochi in arrivo troviamo invece NBA 2K22, Loot River, Trek to Yomi di Devolver Digital, Citizen Sleeper, Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition, Eiyuden Chronicle Rising, This War of Mine Final Cut e NHL 22. Più avanti nel corso del mese anche FIFA 22 dovrebbe arrivare su Xbox Game Pass insieme a Sniper Elite 5 al day one e si rumoreggia di un possibile ingresso di Battlefield 2042.