Xbox Game Pass: quali giochi non sono più disponibili da settembre 2023?

Microsoft ha aggiornato la sezione giochi presto non più disponibili sull'app Xbox Game Pass, indicando ben nove giochi che lasceranno il catalogo a partire dalla metà del mese di settembre 2023.

Dal 15 settembre 2023 i seguenti giochi non saranno più presenti nel catalogo Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass, la lista potrebbe subire ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Giochi Game Pass non più disponibili da settembre 2023

Tainted Grail Conquest

Metal Hellsinger

Danganronpa V3

Sid Meier's Civilization VI

Train Sim World 3

Fuga Melodies of Steel

DC League of Super-Pets

Aragami 2

Amazing Cultivation Simulator

La lista include giochi particolarmente apprezzati da pubblico e critica come Metal Hellsinger, Danganronpa V3, Sid Meier's Civilization VI e Fuga Melodies of Steel, da citare anche DC League of Super-Pets, Aragami 2 e Train Sim World 3 che lasciano il catalogo a metà mese.

Martedì 5 settembre Microsoft annuncerà i nuovi giochi Xbox Game Pass, questo mese ci sono tantissimi titoli di spessore in arrivo, da Starfield a Lies of P, senza dimenticare gli attesi Payday 3, Party Animals e Cocoon. Un mese davvero ricco per gli abbonati Xbox Game Pass, tra poche ore scopriremo la lista completa dei giochi in arrivo.

E dal 14 settembre arriva il nuovo piano Xbox Game Pass Core in sostituzione di Xbox LIVE Gold.