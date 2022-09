Xbox Game Pass: quali sono i giochi di ottobre e quando escono?

Siete insaziabili... nonostante settembre non abbia ancora finito di regalare sorprese, siete arrivati fin qui perché volete già sapere cosa c'è in programma per il mese di ottobre di Xbox Game Pass. E va bene, adesso ve lo diciamo...

Ottobre si preannuncia come un mese ancora più scoppiettante, dal momento che arriveranno in Game Pass, chiaramente al day one, alcuni dei giochi più attesi degli ultimi anni da tutti i giocatori Xbox. Qualche nome? A Plague Tale Requiem, Persona 5 Royal e Scorn. Tre nomi che da soli potrebbero sostenere il peso di un intero mese, ma ovviamente c'è dell'altro: ecco a voi la lista dei giochi di ottobre per Xbox Game Pass già confermati e le rispettive date di lancio (laddove disponibili).

Game Pass | I Giochi di Ottobre 2022

Coral Island - 11 ottobre

Eville - 11 ottobre

Dyson Sphere Program (PC) - 13 ottobre

A Plague Tale Requiem - 18 ottobre

Persona 5 Royal – 21 ottobre

Scorn – 21 ottobre

Signalis – 27 ottobre

Gunfire Reborn - 27 ottobre

Marauders (PC in Game Preview) - da definire

Tanto roba, vero? La lista si allungherà sicuramente nelle prossime settimane con l'arrivo di nuovi annunci e conferme. Fino ad allora, in ogni caso, non dovrete starvene con le mani in mano, dal momento che: giovedì scorso, in concomitanza con il Tokyo Game Show, sono stati aggiunti ben 5 giochi in Xbox e PC Game Pass , ossia Metal Hellsinger, Assassin's Creed Odyssey, Ni no Kuni La minaccia della Strega Cinerea Remastered, Danganronpa V3 Killing Harmony e Fuga Memories of Steel. Inoltre, martedì 20 settembre toccherà a Deathloop per PC e Xbox Series X|S , il 22 settembre a Slime Rancher 2, il 27 settembre a Moonscars e alla versione finale di Grounded, e il 29 settembre alla versione PC di Valheim. Buona fortuna con l'organizzazione del backlog.