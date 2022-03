Xbox Game Pass: i giochi rimangono per sempre?

Vi siete appena abbonati a Xbox Game Pass con le offerte Microsoft a 1 euro e non sapete come funziona la gestione dei giochi in catalogo? Non abbiate paura, vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere.

I giochi su Xbox Game Pass vengono aggiunti su base mensile, al tempo stesso alcuni giochi vengono rimossi ma la rimozione viene comunicata con preavviso, non accade mai dunque che un gioco sparisca dal catalogo senza alcuna comunicazione in merito, potete stare tranquilli.

E per quanto riguarda i giochi scaricati, questi resteranno vostri per sempre oppure no? Microsoft risponde molto chiaramente in merito: "I giochi che installi tramite Xbox Game Pass restano riproducibili anche dopo aver lasciato il catalogo Game Pass solo se li acquisti. Riceverai uno sconto sostanzioso quando acquisti giochi in qualità di abbonato a Xbox Game Pass."

In altre parole, potrete continuare a giocare fino a quando sarete abbonati a Xbox Game Pass, se decidete di non rinnovare l'abbonamento, non potrete più giocare con i giochi in catalogo, a meno che non li abbiate regolarmente acquistati a prezzo pieno o in offerta.

