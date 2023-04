Xbox Game Pass: quali giochi saranno rimossi dal catalogo tra aprile e maggio?

Contestualmente all'annuncio della lineup di giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra fine aprile e inizio maggio, Microsoft ha confermato la lista di titoli che a breve non saranno più disponibili all'interno del catalogo del suo servizio di gaming on demand.

L'elenco dei titoli chi apprestano ad abbandonare Xbox Game Pass corrisponde del tutto a quella già diffusa nei giorni scorsi dalla stessa Microsoft. Nello specifico, parliamo di cinque titoli: Tetris Effect Connected (PC e Xbox), Dragon Quest Builders 2 (PC, Xbox e Cloud), Destroy All Humans! (Xbox, PC e Cloud), Unsouled (PC, console e Cloud) e Bugsnax (PC, console Xbox e Cloud). Tutti e cinque questi titoli lasceranno Xbox Game Pass il 30 aprile. Vi converrà affrettarvi, dunque, in caso aveste intenzione di recuperarne o finirne qualcuno.



Nei giorni scorsi, altri titoli sono stati rimossi dal catalogo, inclusi Rainbow Six Extraction (Cloud, Console, PC), Life is Strange True Colors (Cloud, Console, PC), The Riftbreaker (Cloud, Xbox e PC) e altri ancora. Recentemente c'è stato anche l'abbandono di un'esclusiva Xbox come Quantum Break, che tuttavia verrà nuovamente inserito nel servizio non appena Remedy Entertainment avrà risolto i problemi di licenze.



Secondo Sarah Bond di Microsoft, il valore di Xbox Game Pass risiede nella profondità del suo catalogo, e non nelle singole esclusive.