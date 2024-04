Xbox Game Pass: quali giochi ci salutano definitivamente ad aprile 2024?

Giochi che arrivano, giochi che se ne vanno. Una costante dei cataloghi dei servizi in abbonamento per quanto riguarda il Game Pass di Microsoft ad aprile si registra l'addio di sei giochi per Xbox, Cloud e PC, che non saranno quindi più disponibili per il download.

Dal 30 aprile 2024 i seguenti giochi lasceranno definitivamente il catalogo Xbox Game Pass, PC Game Pass e Game Pass Ultimate, fino ad allora potrete acquistarli con il 20% di sconto sl prezzo di listino:

7 Days to Die (Cloud, Console, PC)

Besiege (Cloud, Console, PC)

EA Sports NHL 22 (Console)

Loot River (Cloud, Console, PC)

Pikuniku (Cloud, Console, PC)

Ravenlok (Cloud, Console, PC)

Nel frattempo Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di aprile tra i quali trovano spazio Eiyuden Chronicle Hundred Heroes dal 23 aprile, Orcs Must Die! 3 dal 17 aprile e Another Crab's Treasure dal 25 aprile.

17 aprile - Orcs Must Die! 3 (Cloud, Xbox e PC)

18 aprile - EA Sports NHL 24 (Xbox) EA Play

23 aprile - Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (Cloud, Xbox e PC)

25 aprile - Another Crab’s Treasure (Cloud, Xbox e PC)

26 aprile - Manor Lords (Game Preview) (PC)

30 aprile - Have A Nice Death (Cloud, Xbox e PC)

Anche il catalogo Xbox Game Pass Core si aggiorna con nuovi giochi con un terzetto di novità che vede protagonisti Deep Rock Galactic, Superhot Mind Control Delete e Wreckfest.

