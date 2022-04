Xbox Game Pass e i giochi in scadenza: addio a Streets of Rage 4 e ad altri titoli

L'ultimo aggiornamento dell'app mobile di Xbox Game Pass fa trapelare l'elenco completo dei videogiochi destinati ad abbandonare il servizio in abbonamento a fine aprile.

Nella lista dei titoli che non potranno essere più fruiti "gratuitamente" dagli iscritti al Game Pass spicca il nome di Streets of Rage 4: l'ottimo picchiaduro a scorrimento di Lizardcube e DotEmu abbandonerà il catalogo del servizio di Microsoft la sera di sabato 30 aprile.

Sempre per fine aprile, stando a quanto specificato dall'applicazione mobile del Game Pass, è prevista l'uscita dall'abbonamento della simulazione sportiva Cricket 19 e del survival horror in soggettiva Outlast 2. L'app di Xbox Game Pass conferma anche l'addio di F1 2019 già a partire da domani, 18 aprile.

Xbox Game Pass - giochi in uscita dal servizio

18 aprile - F1 2019 - PC e Xbox

30 aprile - Cricket 19 - PC e Xbox

30 aprile - Outlast 2 - PC e Xbox

30 aprile - Streets of Rage 4 - PC e Xbox

Fino al definitivo addio dal Game Pass, i videogiochi elencati possono essere acquistati su PC o console Xbox al prezzo scontato del 20%, proprio come tutti i titoli disponibili nel servizio in abbonamento.

Quanto ai giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di aprile, presumibilmente l'annuncio dovrebbe avvenire nel pomeriggio di martedì 19 aprile. E questo, per tacere dei titoli già annunciati per maggio, come Citizen Sleeper, Trek to Yomi, Eiyuden Chronicle Rising, Sniper Elite 5 e Pac-Man Musem.