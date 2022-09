Xbox Game Pass: nuovi giochi di settembre, arrivano Deathloop e Slime Rancher 2

Arrivano oggi i nuovi giochi Xbox Game Pass di settembre 2022, tra questi troviamo anche Deathloop di Arkane al debutto assoluto su Xbox Series X/S dopo dodici mesi di esclusiva temporale console su PlayStation 5.

Tra le novità del mese anche Valheim, Grounded, Slime Rancher 2 e Hardspace Shipbreaker:

Nuovi giochi Xbox Game Pass settembre 2022

Deathloop (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Hardspace Shipbreaker (Cloud and Xbox Series X|S)

SpiderHeck (Console and PC) – 22 settembre

Beacon Pines (Cloud, Console, PC) – 22 settembre

Slime Rancher 2 (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 22 settembre

Moonscars (Cloud, Console, PC) – 27 settembre

Grounded (Cloud, Console, PC) – 27 settembre

Valheim (PC) –29 settembre

Nuovi giochi Controlli Touch

Danganronpa V3 Killing Harmony Anniversary Edition

Grounded

Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered

Road 96

Shadowrun Returns

Shadowrun Dragonfall

Shadowrun Hong Kong

This War of Mine

Torment Tides of Numenera

Il 30 settembre invece abbandoneranno il catalogo Game Pass i seguenti giochi: AI The Somnium Files (Cloud, Console, PC), Astria Ascending (Cloud, Console, PC), Dandy Ace (Cloud, Console, PC), Dirt 4 (PC), Dirt Rally (PC), Going Under (Cloud, Console, PC), Lemnis Gate (Cloud, Console, PC), Slime Rancher (Cloud, Console, PC), Subnautica Below Zero (Cloud, Console, PC), The Procession to Calvary (Cloud, Console, PC), Unsighted (Cloud, Console, PC) e Visage (Cloud, Console, PC).