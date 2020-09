Xbox Game Pass: giochi in streaming su iOS, l'app potrebbe arrivare a breve

Dopo la conferma sull'arrivo di Xbox Game Pass sui dispositivi Apple, si torna sull'argomento grazie a nuovi indizi riguardanti la versione iOS dell'applicazione Microsoft che permette agli abbonati al servizio Ultimate di usufruire dei servizi di gaming in streaming.

A diffondere queste informazioni è stato Sean Hollister di The Verge, che sostiene di aver ricevuto dalla stessa Microsoft dettagli sull'app in dirittura d'arrivo su iOS:

"C'è una versione iOS di Xbox Game Pass in arrivo e, sebbene il mio collega Tom Warren sostenga che non supporti lo streaming dei giochi, io scommetto che questa funzione sarà presente al lancio. Microsoft mi ha fatto sapere che l'obiettivo dell'azienda è quello di parificare le versioni iOS e Android dell'applicazione e che Apple è già pronta alla verifica del prodotto, che avviene solitamente poco prima del lancio su App Store. A meno che Microsoft non voglia differenziare le due applicazioni, mi aspetto quindi che lo streaming stia per arrivare anche su iOS."

È molto probabile quindi che Microsoft ed Apple abbiano lavorato a stretto contatto per fare in modo che l'applicazione rispettasse tutte le regole dell'azienda di Cupertino, così da poter proporre anche ai possessori di iPhone e iPad la possibilità di abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate e giocare in streaming i titoli presenti nel catalogo.

