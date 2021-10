Xbox Game Pass, i giochi in uscita dal catalogo ad ottobre: la lista aggiornata

A fronte dei moltissimi nuovi giochi disponibili su Xbox Game Pass ad ottobre 2021, sono diverse le produzioni presto in uscita dal servizio di abbonamento di casa Microsoft.

A quelli già confermati nelle scorse settimane, si aggiungono ora alcune produzioni ulteriori, che includono ad esempio l'intera serie di Five Night at Freddy's. Particolarmente illustre l'uscita di Celeste dal catalogo Xbox Game Pass, con l'apprezzato Indie che potrà dunque essere giocato senza alcun costo aggiuntivo solamente per pochi giorni ancora.

Di seguito, trovate l'elenco aggiornato di tutti i titoli che abbandoneranno il servizio entro la fine di ottobre 2021:

Unruly Heroes (Cloud, Console e PC);

Five Nights At Freddy’s original series (Cloud, Console e PC);

Carto (Cloud, Console e PC);

Celeste (Cloud, Console e PC);

Eastshade (Cloud, Console e PC);

Knights and Bikes (Console e PC);

Five Nights At Freddy’s 4 (Cloud, Console e PC);

Five Nights At Freddy’s 3 (Cloud, Console e PC);

Five nights at Freddy’s 2 (Cloud, Console e PC);

Five nights at Freddy’s 1 (Cloud, Console e PC);

Comanche (PC);

Nel caso siate incuriositi da queste produzioni, ma non abbiate ancora avuto modo di esplorarne le caratteristiche con mano, vi consigliamo di farlo quanto prima. Nel frattempo Xbox Game Pass ha accolto Back 4 Blood e Destiny 2: Oltre la Luce su PC