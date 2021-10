Xbox Game Pass nuovi giochi: le uscite di novembre 2021 su Xbox Series X e PC

Microsoft non ha ancora annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di novembre 2021 tuttavia abbiamo già alcune certezze per quanto riguarda alcune delle novità in arrivo il prossimo mese su Xbox Series X/S, PC, Xbox One e Mobile via Cloud.

Ci riferiamo chiaramente a Forza Horizon 5, gioco di punta del catalogo Xbox Game Pass di novembre 2021 e disponibile sin dal day one, fissato per il 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Lo stesso giorno uscirà Football Manager 2022 disponibile su Game Pass per console.

Infine vi segnaliamo GTA San Andreas Definitive Edition dall'11 novembre, si tratta di uno dei giochi inclusi nella raccolta Grand Theft Auto the Trilogy Definitive Edition, gli altri due (GTA III e Vice City) dovranno invece essere acquistati come parte della collection mentre gli abbonati Game Pass e Game Pass Ultimate potranno scaricare la versione rimasterizzata di San Andreas sin dal giorno del lancio.

Chiaramente questa non è una lista definitiva e altri giochi in arrivo su Game Pass dovrebbero essere annunciati come di consueto a fine mese, insieme ai nuovi Games with Gold gratis disponibili da lunedì 1 novembre. Il mese di ottobre su Xbox Game Pass è stato piuttosto ricco per gli abbonati ed ha visto il lancio di giochi come Back 4 Blood e Age of Empires 4.