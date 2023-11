Xbox Game Pass: tutti i giochi usciti nel 2023, ma quanti sono? Una marea

Negli ultimi dodici mesi sono usciti una valanga di nuovi giochi su Xbox Game Pass e PC Game Pass, talmente tanti che è difficile tenere traccia di tutti i giochi pubblicati. Tranquilli, ci pensiamo noi con l'elenco completo diviso per mese, più comodo di così non si può.

L'anno si apre con l'arrivo di Hi-Fi Rush e GoldenEye 007 a gennaio, si prosegue poi a febbraio con Atomic Heart mentre a marzo arrivano tra gli altri Wo-Long Fallen Dynasty e MLB The Show 23. La primavera e l'estate poi non sono da meno...

Gennaio 2023

Stranded Deep Console, PC, Cloud

Mortal Shell: Enhanced Edition Console, PC, Cloud

Persona 3 Portable Console, PC, Cloud

Persona 4 Golden Console, PC, Cloud

Monster Hunter Rise Console, PC, Cloud

Hi-Fi Rush Series X, Series S, PC, Cloud

GoldenEye 007 Console, Cloud

RoboQuest (Game Preview) Console

Age Of Empires 2: Definitive Edition Console, Cloud

Adventure All-Star Battle R Console, PC, Cloud

Inkulinati Console, PC, Cloud

Febbraio 2023

Darkest Dungeon Console, PC, Cloud

GRID Legends Cloud

Hot Wheels Unleashed - GOTY Edition Console, PC, Cloud

Madden NFL 23 (EA Play) Console, PC

SD Gundam Battle Alliance Console, PC, Cloud

Mount & Blade II: Bannerlord Console, PC, Cloud

Cities Skylines Remastered Series X, Series S, PC

Shadow Warrior 3 Definitive Edition Console, PC, Cloud

Atomic Heart Console, PC, Cloud

Merge & Blade Console, PC, Cloud

Soul Hackers 2 Console, PC, Cloud

Marzo 2023

F1 22 (EA Play) Console, PC

Wo Long Fallen Dynasty Console, PC, Cloud

Guilty Gear Strive Console, PC, Cloud

Dead Space 2 Cloud

Dead Space 3 Cloud

Valheim Console, PC, Cloud

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Console, PC

MLB The Show 23 Console, Cloud

Infinite Guitars Console, PC, Cloud

Aprile 2023

Goat Simulator Console, PC, Cloud

Loop Hero Console, PC

Everspace 2 - Full Release PC

Iron Brigade Console, Cloud

Ghostwire: Tokyo Series X, Series S, PC, Cloud

NHL 23 (EA Play) Console

Minecraft Legends Console, PC, Cloud

Coffee Talk Episode 2 Console, PC, Cloud

Medieval Dynasty Xbox One

Homestead Arcana Series X, Series S, PC, Cloud

Cassette Beasts PC

Quantum Break Console, PC

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition Console, PC, Cloud

The Last Case of Benedict Fox Console, PC

Maggio 2023

Redfall Series X, Series S, PC, Cloud

Ravenlok Console, PC, Cloud

Weird West: Definitive Edition Series X, Series S

Shadowrun Trilogy PC

Fuga: Melodies of Steel 2 Console, PC, Cloud

FIFA 23 (EA Play) Console, PC

Eastern Exorcist Console, PC

Ghostlore Console

Supraland: Six Inches Under Console, PC

Planet of Lana Console, PC

Cassette Beasts Console

Massive Chalice Console, Cloud

Railway Empire 2 Console, PC, Cloud

Chicory: A Colorful Tale Console, PC

Farworld Pioneers Console, PC

Giugno 2023

Car Mechanic Simulator 2021 Console, PC, Cloud

Slayers X: Terminal Aftermath Console, PC, Cloud

The Big Con Console, PC, Cloud

Amnesia: The Bunker Console, PC, Cloud

Hypnospace Outlaw Console, PC, Cloud

Rune Factory 4 Special Console, PC, Cloud

Stacking Console, Cloud

Dordogne Console, PC, Cloud

Need For Speed Unbound Series X, Series S, PC, Cloud

The Bookwalker: Thief of Tales Console, PC, TBD

Bramble: The Mountain King Console, PC, Cloud

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Series X, Series S, PC, Cloud

Story Of Seasons: Friends Of Mineral Town Console, PC

Luglio 2023

Arcade Paradise Console, PC, Cloud

GTA V (Xbox One & Series X|S versions) Console, Cloud

Sword and Fairy: Together Forever Console, PC, Cloud

McPixel 3 Console, PC, Cloud

Common'hood Console, PC, Cloud

Insurgency: Sandstorm PC

Exoprimal Console, PC, Cloud

Techtonica (Game Preview) Console, PC, Cloud

The Cave Console, Cloud

TOEM Console, PC, Cloud

Maquette Console, PC

Figment 2: Creed Valley Console, PC, Cloud

The Wandering Village Console, PC, Cloud

Serious Sam: Siberian Mayhem Series X|S, PC, Cloud

Venba Console, PC, Cloud

Agosto 2023

Celeste Console, PC, Cloud

A Short Hike Console, PC, Cloud

Broforce Forever Console, PC, Cloud

Limbo Console, PC, Cloud

Airborne Kingdom Console, PC, Cloud

Quake 2 Console, PC, Cloud

Everspace 2 Series X, Series S, Cloud

Firewatch Console, PC, Cloud

The Texas Chain Saw Massacre Console, PC, Cloud

Age of Empires 4 for Xbox Series X|S Series X, Series S, Cloud

Humankind Console, Cloud

Sea of Stars Console, PC, Cloud

Call Of The Wild: The Angler Console, PC, Cloud

Settembre 2023

Gris Console, PC, Cloud

Starfield Series X|S, PC, Cloud

Spiritfarer: Farewell Edition Console, PC, Cloud

Solar Ash Console, PC, Cloud

Lies of P Console, PC, Cloud

Party Animals Console, Cloud

Payday 3 Series X|S, PC, Cloud

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Console, TBD

Cocoon Console, PC

Ottobre 2023

Gotham Knights Series X|S, PC, Cloud

The Lamplighters League Series X|S, PC, Cloud

Warhammer 40,000: Darktide Xbox Series X|S, Cloud

Forza Motorsport Series X|S, PC, Cloud

From Space Console, PC, Cloud

Like a Dragon: Ishin! Console, PC, Cloud

F1 Manager 2023 Console, PC, Cloud

Cities: Skylines 2 PC

Dead Space (EA Play) Series X|S, PC, Cloud

Frog Detective: The Entire Mystery Console, Cloud

Mineko's Night Market Console, PC, Cloud

Headbangers Rhythm Royale Console, PC, Cloud

Jusant Console, PC, Cloud

Wartales Console, PC, Cloud

Novembre 2023

Thirsty Suitors Console, PC, Cloud

Football Manager 2024 Console, PC, Cloud

Roboquest 1.0 Console, PC, Cloud

Dungeons 4 Console, PC, Cloud

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Console, PC, Cloud

Wild Hearts (EA Play) Console, PC, Cloud

Spirittea Console, PC, Cloud

Coral Island 1.0 Series X|S, Cloud

Persona 5 Tactica Console, PC, Cloud

Dune: Spice Wars Console, Cloud

Rollerdrome Series X|S, PC, Cloud

Dicembre 2023

SteamWorld Build Xbox One/Xbox Series X

Against The Storm PC

Grandi botti a partire da settembre con Starfield, Lies of P, Forza Motorsport, Persona 5 Tactica, Football Manager 2024 e Like A Dragon Gaiden. Niente male vero?

All'elenco riportato qui sopra mancano i giochi Xbox Game Pass di dicembre 2023, al momento i titoli confermati per l'ultimo mese dell'anno solo solo due (SteamWorld Build e Against The Storm) ma presto se ne aggiungeranno altri e aggiorneremo tempestivamente la lista.