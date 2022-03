Xbox Game Pass: tutti i nuovi giochi di marzo 2022

Marzo è quasi finito, ma Xbox Game Pass non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce mensili: la prossima settimana arriveranno altri due giochi, entrambi disponibili fin dal day-one!

Nell'ultimo mese Game Pass ha offerto a tutti i suoi abbonati più di quindici giochi, tra i quali si sono distinti Marvel's Guardians of the Galaxy, F1 2021 e Tunic, ma non è ancora finita. La prossima settimana sono attese altre due novità, ossia Crusader Kings III (Xbox Series X|S) e Weird West (Cloud, Console e PC). Il primo segna il debutto del gioco strategico di stampo storico sviluppato da Paradox sulla console di nuova generazione di Microsoft, opportunamente riadattato con un'interfaccia e uno schema dei comandi a misura di pad. Il secondo è invece un gioco di ruolo d'ispirazione lovecraftiana ideato dai co-creatori di Dishonored e Prey, che reinterpreta il selvaggio West in chiave dark fantasy.

Purtroppo, come accade alla fine di ogni mese, anche a questo giro dobbiamo prepararci a salutare una serie di giochi. Il 31 marzo lasceranno il catalogo di Xbox e PC Game Pass Madden NFL 20 (Cloud, Console e PC via EA Play), Narita Boy (Cloud, Console e PC) e Shadow Warrior 2 (Cloud, Console e PC). Portateli a termine finché potete, oppure approfittate dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli permanentemente alla vostra libreria.