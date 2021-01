Xbox Game Pass, i giochi che verranno rimossi a fine mese: la lista si allunga

Oltre ad annunciare i nuovi giochi di gennaio 2021 per Xbox Game Pass, Microsoft ha anche ufficializzato la lista dei titoli che verranno rimossi dal catalogo alla fine di questo mese.

Una lista preliminare con 5 giochi ha già cominciato a circolare nella giornata di ieri, ma era basata sui titoli visibili nelle app di Xbox Game Pass ed era accompagnata da una data di scadenza errata. Con il lungo post affidato alle pagine di Xbox Wire, Microsoft ha anche fatto chiarezza sulle produzioni che abbandoneranno il catalogo: sono otto, quindi più di quanto inizialmente preventivato, e verranno rimosse il 29 gennaio, non il primo febbraio.

Giochi rimossi da Xbox Game Pass il 29 gennaio

Death Squared (Console)

Death’s Gambit (PC)

Final Fantasy XV (Console & PC)

Fishing Sim World: Pro Tour (Console & PC)

Gris (PC)

Indivisible (Console & PC)

Reigns: Game of Thrones (PC)

Sea Salt (Console & PC)

A spiccare è senza dubbio l'addio di Final Fantasy XV, che si era unito al servizio nel febbraio del 2020. Gli abbonati dovranno tuttavia salutare anche altri buoni titoli, come Gris, Indivisible e Death's Gambit. Affrettatevi a portarli a termine, oppure approfittate dello sconto riservato agli iscritti per acquistare le versioni complete.

A compensare ci penseranno novità del calibro di Control per PC, l'horror The Medium al suo debutto in esclusiva console e la Yakuza Remastered Collection, in arrivo assieme ad altri quattro giochi nel corso dei prossimi dieci giorni.