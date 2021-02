Xbox Game Pass: ecco i giochi che verranno rimossi nelle prossime settimane

Mentre continuiamo ad attendere l'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass della seconda metà di febbraio, apprendiamo l'identità dei giochi che ci lasceranno nelle prossime settimane.

Il catalogo di Xbox Game Pass, come ormai ben sapete, è dinamico, e di tanto in tanto siamo costretti a dire addio ad alcuni giochi. Come già noto da diverse settimane, oggi 15 febbraio verranno rimossi De Blob (Console) e Ninja Gaiden II (Console), mentre domani 16 febbraio toccherà a World of Horror (PC Game Preview) e Shadows of the Damned (EA Play/Console). Ebbene, grazie ad un aggiornamento dell'applicazione ufficiale di Xbox Game Pass, scopriamo che a fine febbraio verranno rimossi anche i seguenti giochi:

Dirt 4 (Console)

Momodora: Reverie Under the Moonlight (Console & PC)

Oxenfree (Console & PC)

The Jackbox Party Pack 4 (Console)

Vambrace: Cold Soul (Console & PC)

Mother Russia Bleeds (PC)

Se state giocando ad uno dei titoli sopramenzionati, vi consigliamo di portarli a termine prima che potete oppure di approfittare dello sconto riservato agli abbonati per acquistare le versioni complete. Ne approfittiamo per ricordarvi che nei giorni scorsi sono arrivati in Xbox Game Pass giochi come Jurassic World Evolution (Android & Console), Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console & PC), Project Winter (Cloud, Console & PC) e The Falconeer (Cloud, Console & PC).