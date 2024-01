Xbox Game Pass ha il suo primo gioco del 2024, grazie a uno shadowdrop

Il nuovo anno del servizio in abbonamento Microsoft promette già da adesso faville: sono già confermati 40 giochi in arrivo su Xbox Game Pass, ai quali se ne aggiungeranno tantissimi altri nel corso dei prossimi mesi. Ma intanto grazie a uno shadodrop Xbox Game Pass ha già il suo primo gioco del 2024.

A sorpresa Close to the Sun è sbarcato all'interno del servizio, pronto per essere scaricato da tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi. Si tratta di un'avventura horror in prima persona prodotta da Wired Productions e sviluppata da Storm in a Teacup, piccolo studio tutto italiano con sede a Roma. L'opera è stata originariamente pubblicata nel maggio del 2019 su PC, per poi sbarcare anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nell'ottobre dello stesso anno.

Close to the Sun prende inoltre forte spunto dalla serie di Bioshock in termini di scenari ed atmosfere, offrendo inoltre un gameplay che mescola rompicapi, esplorazione e fughe rocambolesche, oltre alla raccolta di vari collezionabili sparsi attraverso le ambientazioni. L'opera non era tuttavia impeccabile mostrando al contrario il fianco a diverse problematiche come vi raccontammo all'epoca nella nostra recensione di Close to the Sun, tuttavia lo sbarco su Xbox Game Pass potrebbe essere comunque l'occasione per dargli (o ridargli) una chance, in attesa di nomi ancora più grandi nel corso del 2024.