Xbox Game Pass, un altro gioco abbandona il catalogo a fine febbraio: ecco quale

Fino a qualche settimana fa si pensava che sarebbero stati pochi i giochi che avrebbero abbandonato Xbox Game Pass a febbraio, ma quest'oggi sono sopraggiunte alcune informazioni circa la presenza di un altro titolo pronto a dire addio al servizio di gaming on demand Microsoft. Di quale gioco si parla? Chi se ne andrà dalle fila di Xbox Game Pass?

In questi giorni si è parlato parecchio del servizio in questione, soprattutto a seguito dell'annuncio dell'imminente arrivo di Diablo 4 tra i nuovi giochi di Xbox Game Pass. Mentre l'elenco dei prodotti disponibili si prepara ad accogliere i first party acquisiti con l'affare Activision-Microsoft, ecco che la pagina X di Game Pass Tracker ha informato l'utenza dell'uscita di Soul Hackers 2 dal Game Pass. Siete curiosi di provare il titolo in questione? Allora fate in fretta, perché non manca molto.

Infatti, stando a quanto riportato dall'account X sopracitato, Soul Hackers 2 abbandonerà il catalogo dal 29 febbraio di quest'anno. Mancano poco meno di due settimane per poter giocare e/o portare al termine l'esperienza messa a punto da ATLUS e SEGA, giunta sul mercato PC e console nell'arco del 2022. Cosa ne pensate del gioco pronto ad uscire dall'offerta videoludica di Game Pass? L'avete già comprata/provata, o non siete interessati al brand? Non esitate a darci una risposta tramite la sezione dedicata ai commenti.