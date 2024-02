Xbox Game Pass: nuovo gioco in arrivo a febbraio e sapete benissimo di quale si tratta

La scorsa settimana Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di febbraio 2024 tra i quali troviamo Madden NFL 24, Resident Evil 3 Remake, Bloodstained Ritual of the Night e PlateUp.

Nel post di annuncio su Xbox Wire veniva poi citato Tales of Arise disponibile su Xbox Game Pass, peccato che il gioco di Bandai Namco non sia effettivamente uscito e ogni riferimento è stato rimosso. Adesso è proprio il publisher a fare chiarezza, annunciando che Tales of Arise arriverà su Xbox Game Pass tra pochi giorni e più precisamente il 20 febbraio 2024.

Lo stesso giorno Tales of Arise uscirà su PlayStation Plus Extra e Premium, per il gioco si tratta dunque di un rilancio che lo vedrà arrivare il 20 febbraio su entrambi i servizi in abbonamento di Sony e Microsoft.

Nel frattempo ci sono già le prime conferme sui giochi Xbox Game Pass di marzo 2024, al momento tra i titoli annunciati troviamo Lightyear Frontier (19 marzo), MLB The Show 24 (19 marzo) e Open Roads (28 marzo). A partire da oggi, 15 febbraio, due giochi Xbox Game Pass si apprestano a lasciare il catalogo, si tratta di Galactic Civilizations III per PC e OPUS Echo of Starsong per PC, Xbox e Cloud.