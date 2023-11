Xbox Game Pass ha rallentato? C'è un solo gioco già confermato per dicembre

Difficile lamentarsi del 2023 di Game Pass, che ha offerto agli abbonati una moltitudine di giochi di spessore, inclusi first party come Starfield e Forza Motorsport, tuttavia la fine dell'anno si preannuncia meno scoppiettante del previsto.

Lo scorso martedì Microsoft ha presentato la line-up di Game Pass di fine novembre, caratterizzata da soli tre nuovi giochi, Persona 5 Tactica, Rollerdome e Dune: Spice Wars. Una selezione senz'altro molto interessante, ma di certo non particolarmente ricca. Si tratta di un problema molto relativo, dal momento che all'abbonato medio di Game Pass, gravato da un cospicuo backlog, non mancano affatto i titoli da giocare, tuttavia è innegabile che le nuove uscite si sono fatte fisiologicamente più rade rispetto ai bei tempi andati.

Dicembre si preannuncia ancor più avaro di novità. Ad oggi, c'è solamente un nuovo gioco già confermato per l'ultimo mese dell'anno, ossia SteamWorld Build. Il nuovo esponente del franchise di Thunderful, che si presenta come un gestionale cittadino alla SimCity in salsa steampunk, verrà pubblicato il primo dicembre, finendo immediatamente nel catalogo Game Pass nelle sue versioni per PC, Xbox One e Series X|S. Per il resto di dicembre, invece, non c'è ancora nulla di programmato.

Non disperate però, è improbabile che Microsoft lasci a secco gli abbonati per tutto il resto di dicembre. Tanto per cominciare, ci sono una serie di titoli vagamente posizionati a fine 2023, ossia Turnip Boy Robs a Bank, Little Witch in the Woods e Ereban: Shadow Legacy, che dunque potrebbero uscire da un momento all'altro. Inoltre, non bisogna dimenticare che il 7 dicembre ci sono i Game Awards, che potrebbero rappresentare un ottimo palcoscenico per qualche annuncio a sorpresa. Non è detta l'ultima parola, dunque.