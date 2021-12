Xbox Game Pass: un nuovo gioco debutta a sorpresa, è Serious Sam 4!

La scorsa settimana Microsoft ha annunciato i nuovi giochi gratis Xbox Game Pass di dicembre 2021 ma tra questi non rientra Serious Sam 4... disponibile a sorpresa da oggi sulle console della famiglia Xbox.

Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serie Serious Sam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata includendo un inarrestabile arsenale contro un numero inimmaginabile di nemici, richiedendo ai giocatori di sviarsi in cerchi e di lanciarsi indietro a situazioni impossibili.

Come si può notare su Xbox Store, Serious Sam 4 è accompagnato dal logo Xbox Game Pass e da oggi tutti gli abbonati possono scaricare il frenetico sparatutto di Croteam, non è chiaro però se sia disponibile anche su PC o solamente su Xbox One e Xbox Series X/S.

Durante i The Game Awards verranno annunciati quattro nuovo giochi Xbox Game Pass PC e uno di questi potrebbe essere proprio Serious Sam 4 mentre si intensificano i leak legati a Mass Effect Legendary Edition su Xbox Game Pass, ricordiamo che a dicembre gli abbonati potranno scaricare una valanga di giochi tra cui Among Us, Anvil, Final Fantasy XIII-2, Warhammer 40.000 Battlesector, Halo Infinite, One Piece Pirate Warriors 4 e Aliens Fireteam Elite.