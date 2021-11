Xbox Game Pass: il primo gioco di dicembre disponibile in anticipo a sorpresa

Microsoft non ha ancora annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di dicembre, l'annuncio arriverà presumibilmente nelle prossime ore (sicuramente entro la giornata di oggi) ma intanto c'è chi ha scoperto l'arrivo di un nuovo gioco in catalogo, già disponibile su Game Pass anche in Italia.

Come riportato da VG247, Generation Zero di Avalanche Studios è disponibile ora nel catalogo Xbox Game Pass come parte della lineup del prossimo mese, a dispetto della totale mancanza di annunci ufficiali in merito. Sono già sei i giochi Xbox Game Pass confermati per dicembre 2021:

Xbox Game Pass nuovi giochi di dicembre

Generation Zero - 30 novembre

Lawn Mowing Simulator - 2 dicembre

Warhammer 40.000 Battlesector - 2 dicembre

Halo Infinite - 8 dicembre

Among Us - 14 dicembre

The Gunk - 16 dicembre

Generation Zero è uno shooter ambientato in svezia negli anni '80, un gioco che può contare su una ambientazione "vintage" di sicuro impatto anche se purtroppo non ci troviamo di fronte ad un titolo imperdibile, come testimoniato anche dalla nostra recensione di Generation Zero e dal Metascore pari a 51. In ogni caso restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft per scoprire l'intero catalogo dei nuovi giochi in arrivo su Game Pass per Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Cloud (Mobile) a dicembre 2021.