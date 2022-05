Xbox Game Pass: un gioco con i dinosauri arriva oggi a sorpresa

A sorpresa, un nuovo gioco si aggiunge oggi al catalogo Xbox Game Pass su console Xbox, PC e Mobile via Cloud. Nonostante non fosse stato annunciato tra i giochi gratis Xbox Game Pass di maggio 2022, Jurassic World Evolution 2 è disponibile da oggi per il download.

Jurassic World Evolution 2 di Frontier si aggiunge quindi alla lista degli altri titoli già annunciati per la seconda metà del mese di maggio, tra cui:

Jurassic World Evolution 2 - 17 maggio

Little Witch in the Woods - 17 maggio

Hardspace Shipbreaker - 24 maggio

Floppy Knights - 24 maggio

Sniper Elite 5 - 25 maggio

Pac-Man Museum+ - 27 maggio

Sniper Elite 5 debutta al day one su Xbox Game Pass, inoltre saranno presto disponibili anche Pac-Man Museum+, Floppy Knights e Hardspace Shipbreaker, oltre all'appena annunciato Jurassic World Evolution 2. La scorsa settimana sono invece stati pubblicati in catalogo i seguenti giochi:

Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Console e PC)

This War of Mine Final Cut (Cloud, Console e PC)

Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console e PC)

Questo mese vengono invece rimossi dal catalogo Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition (Cloud, Console), Enter The Gungeon (Cloud, Console, PC), Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console, PC), Remnant From the Ashes (Cloud, Console, PC), Steep (Cloud, Console), The Catch Carp and Coarse (Cloud, Console, PC) e The Wild at Heart (Cloud, Console, PC).