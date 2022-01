Xbox Game Pass: un gioco giapponese molto amato è disponibile a sorpresa da oggi

Un nuovo gioco si aggiunge a sorpresa al catalogo Game Pass, disponibile da oggi su PC e console: parliamo di Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, titolo che segna il debutto della saga su piattaforme dell'ecosistema Xbox.

Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition è in vendita a 14.99 euro su Xbox Store e Microsoft Store, gli abbonati Game Pass potranno però scaricarlo gratuitamente senza costi aggiuntivi sin da subito. Il gioco è stato pubblicato inizialmente nel 2020 su iPhone e Android, in seguito su Nintendo Switch nel 2021 e adesso anche su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

L'edizione celebrativa per i 10 anni di Danganronpa include in aggiunta anche una gallery con bozzetti, artwork dei personaggi e schizzi preparatori dei protagonisti e delle ambientazioni. Danganronpa Trigger Happy Havoc è il primo episodio della serie uscito originariamente nel 2010 su PSP, a questo primo gioco hanno fatto poi seguito Danganronpa 2 Goodbye Despair e Danganronpa V3 Killing Harmony, in Giappone la saga è molto popolare e oltre ai videogiochi sono usciti adattamenti manga, anime, OAV e merchandising di ogni tipo.

Attualmente non è chiaro quale sarà il futuro di Danganronpa ma se siete abbonati a Xbox Game Pass potete rivivere le origini del franchise con Danganronpa Trigger Happy Havoc Anniversary Edition.