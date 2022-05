Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis disponibile: arriva la fusione tra Tetris e Dark Souls

Tra i giochi in arrivo al Day One a maggio su Xbox Game Pass, troviamo diverse proposte interessanti, con il primo titolo del mese disponibile a partire da quest'oggi.

Nello specifico, il catalogo del servizio Microsoft accoglie entro i suoi confini l'intrigante Loot River, che già vi avevamo segnalato tra i giochi Indie più interessanti dell'E3 2021. Sviluppato dal team di Straka Studio, con sede in Slovacchia, il titolo è stato più volte descritto dai suoi autori come una fusione tra Dark Souls e Tetris. All'interno di un'ambientazione di stampo dark fantasy, i giocatori dovranno infatti avventurarsi tra oscuri labirinti generati in maniera procedurale, secondo il modello tipico del genere roguelike.



A rendere Loot River peculiare è tuttavia il sistema di movimento che consentirà al nostro alter-ego di procedere nella sua avventura. In questo mondo in pixel art, infatti, i giocatori dovranno controllare contemporaneamente sia la serie di piattaforme fluttuanti che compongono l'ambientazione sia il protagonista del gioco. Ne risulta un'esperienza stimolante, che non mancherà di offrire un vasto arsenale di armi e strumenti, ma anche impegnativi scontri e boss fight.



Loot River è disponibile da quest'oggi - martedì 3 maggio - su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e, ovviamente, Xbox Game Pass.